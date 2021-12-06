У Вінниці жінка організувала дім розпусти під виглядом масажного салону

У Вінниці 3 грудня правоохоронці викрили сутенерку, яка підпільно організувала дім розпусти. Так званий "масажний салон" створили в одній з багатоповерхівок міста.

Інтимні послуги надавали за 6 тисяч гривень

Заборонений бізнес організувала 30-річна жінка. Відомо, що вона приїхала у Вінницю з іншого регіону України.

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Щоденно в домі розпусти працювали 5 – 6 дівчат. Графік складала сама ж організаторка.

Усі вони з різних регіонів країни та опинились у складних життєвих обставинах. Послуги інтимного характеру коштували до 6 000 гривень за годину,

– розповіли у поліції.

Коли у салон увійшли правоохоронці, там перебували:

адміністраторка,

6 жінок віком від 19 до 26 років,

4 клієнтів.



У Вінниці жінка організувала бордель

Під час обшуку слідчі вилучили:

записники з інформацією про кількість клієнтів та дохід,

гроші, отримані за надання сексуальних послуг,

банківські картки,

мобільні телефони,

комп'ютерну техніку,

договори про оренду квартири,

інші речові докази.

Організаторці борделю загрожує кримінальна відповідальність та до 7 років в'язниці. Наразі триває досудове розслідування.

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