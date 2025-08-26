Юлия Свириденко прокомментировала информацию о выезде ее младшего брата за границу
- Юлия Свириденко подтвердила, что ее брат Виталий выехал в Лондон до начала полномасштабной войны и до сих пор живет за границей.
- Виталий Свириденко приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года, а до этого занимал различные должности в Черниговской облгосадминистрации и частных предприятиях.
- Виталий Свириденко был депутатом Черниговского облсовета от "Слуги народа" с 2020 до 2023 года.
В июле нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что родной брат Юлии Свириденко Виталий уехал учиться в Лондон и не вернулся. Это произошло накануне полномасштабного вторжения.
25 августа в рамках Национального молитвенного завтрака в Киеве журналистке Радио Свобода удалось спросить у Юлии Свириденко, действительно ли ее брат уехал за границу и не вернулся, передает 24 Канал.
Что известно о выезде брата Свириденко за границу?
Премьер подчеркнула, что ее брат выезжал не во время полномасштабной войны, а – до. Также она подтвердила, что он до сих пор живет за границей.
Также в материале "Украинской правды" за 31 июля говорилось о том, что на этапе назначения премьером Свириденко больше всего боялась, что у нее будут спрашивать о младшем брате, который незадолго до начала большой войны выехал из Украины, отказавшись от мандата черниговского областного депутата от "Слуги народа". Сейчас мужчина живет в Лондоне в купленных уже после вторжения квартире и доме.
Так, декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.
Что известно о Виталии Свириденко?
- Виталий Анатольевич Свириденко родился в 1989 году в Чернигове.
- Высшее образование получил в Киевском национальном торгово-экономическом университете (магистр правоведения).
- В 2011 году работал главным специалистом юридического отдела аппарата Черниговской облгосадминистрации.
- В 2012 году пытался пройти в Верховную Раду как самовыдвиженец, однако безуспешно.
- С июля 2012 года – начальник юридического отдела ЧАО "Прилуцкий хлебозавод", с мая 2015 года по август 2018 года – заместитель директора по юридическим вопросам частного предприятия "Миклуха".
- С 2019 до 2023 года был помощником нардепа Валерия Зуба, избранного от "Слуги народа" в Верховной Раде 9 созыва.
- В 2020 году стал депутатом Черниговского облсовета от "Слуги народа".
- В 2021 году стал советником председателя Черниговской областной государственной администрации.
- В 2023 году сложил мандат депутата Черниговского облсовета.
- Также Свириденко возглавлял Черниговскую областную федерацию стрельбы.