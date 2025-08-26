25 августа в рамках Национального молитвенного завтрака в Киеве журналистке Радио Свобода удалось спросить у Юлии Свириденко, действительно ли ее брат уехал за границу и не вернулся, передает 24 Канал.

Что известно о выезде брата Свириденко за границу?

Премьер подчеркнула, что ее брат выезжал не во время полномасштабной войны, а – до. Также она подтвердила, что он до сих пор живет за границей.

Также в материале "Украинской правды" за 31 июля говорилось о том, что на этапе назначения премьером Свириденко больше всего боялась, что у нее будут спрашивать о младшем брате, который незадолго до начала большой войны выехал из Украины, отказавшись от мандата черниговского областного депутата от "Слуги народа". Сейчас мужчина живет в Лондоне в купленных уже после вторжения квартире и доме.

Так, декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.

Пост Безуглой о брате Свириденко

Что известно о Виталии Свириденко?