25 серпня у рамках Національного молитовного сніданку в Києві журналістці Радіо Свобода вдалося спитати у Юлії Свириденко, чи справді її брат виїхав за кордон і не повернувся, передає 24 Канал.
Що відомо про виїзд брата Свириденко за кордон?
Прем'єрка наголосила, що її брат виїжджав не під час повномасштабної війни, а – до. Також вона підтвердила, що він досі мешкає за кордоном.
У матеріалі "Української правди" за 31 липня йшлося про те, що на етапі призначення прем'єром Свириденко найбільше боялася, що у ній питатимуть про молодшого брат, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, відмовившись від мандату чернігівського обласного депутата від "Слуги народу". Наразі чоловік живе в Лондоні в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку.
Так, декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.
Пост Безуглої про брата Свириденко
Що відомо про Віталія Свириденка?
- Віталій Анатолійович Свириденко народився у 1989 році в Чернігові.
- Вищу освіту здобув у Київському національному торгівельно-економічному університеті (магістр правознавства).
- У 2011 році працював головним спеціалістом юридичного відділу апарату Чернігівської облдержадміністрації.
- У 2012 році намагався пройти до Верховної Ради як самовисуванець, однак безуспішно.
- З липня 2012 року – начальник юридичного відділу ПрАТ "Прилуцький хлібозавод", з травня 2015 року по серпень 2018 року – заступник директора з юридичних питань приватного підприємства "Міклуха".
- З 2019 до 2023 року був помічником нардепа Валерія Зуба, обраного від "Слуги народу" у Верховній Раді 9 скликання.
- У 2020 році став депутатом Чернігівської облради від "Слуги народу".
- У 2021 році став радником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
- У 2023 році склав мандат депутата Чернігівської облради.
- Також Свириденко очолював Чернігівську обласну федерацію стрільби.