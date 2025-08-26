25 серпня у рамках Національного молитовного сніданку в Києві журналістці Радіо Свобода вдалося спитати у Юлії Свириденко, чи справді її брат виїхав за кордон і не повернувся, передає 24 Канал.

Дивіться також Напередодні нового навчального року Свириденко висловилася про зарплати вчителів

Що відомо про виїзд брата Свириденко за кордон?

Прем'єрка наголосила, що її брат виїжджав не під час повномасштабної війни, а – до. Також вона підтвердила, що він досі мешкає за кордоном.

У матеріалі "Української правди" за 31 липня йшлося про те, що на етапі призначення прем'єром Свириденко найбільше боялася, що у ній питатимуть про молодшого брат, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, відмовившись від мандату чернігівського обласного депутата від "Слуги народу". Наразі чоловік живе в Лондоні в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку.

Так, декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

Пост Безуглої про брата Свириденко

Що відомо про Віталія Свириденка?