Що сказала Свириденко про зарплати вчителів у 2026 році?

Юлія Свириденко виступила на головній освітній події року Міністерства освіти і науки України — конференції "Серпнева-2025".

Вона назвала питання підвищення зарплат складним викликом. І водночас запевнила, що уряд працює над цим.

"Ми працюємо, повірте, це пріоритет номер один, над тим, щоб вирішити питання заробітних плат", – заявила прем'єрка.

За її словами, перед міністром фінансів уже поставили це завдання, а з міністром освіти це "проговорюють і шукають спільні напрацювання".

Сподіваюсь, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямку,

– висловилася Свириденко.

Водночас не зрозуміло, чи мається на увазі календарний рік (2026), чи навчальний (2026/2027).

Скільки отримують учителі в Україні і чому це проблема?

Педагоги державних закладів освіти – на жаль, та категорія людей, яка важко працює і мало отримує. І хоча їм час від часу піднімають зарплату, вона не встигає за середньою зарплатою в Україні.

Довідка. Середня зарплата педагога в Україні – близько 14 200 гривень на місяць. Середня зарплата в Україні – 23 460 гривень, тобто в півтора раза більше. Відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, зарплата учителя в 2026 році може сягнути 17,0 тисяч гривень без нарахувань єдиного соціального внеску.

До того ж заробіток учителя в державній школі залежить від кількості годин, стажу, додаткового навантаження, категорії тощо. А тому молоді спеціалісти, щоб отримати гідну зарплату, мусять брати на себе більше роботи і все одно отримують менше за старших колег. Через це молодь не витримує і йде у приватні заклади освіти або ж узагалі з професії – туди, де більше платять.

Таким чином, в Україні дуже бракує молодих педагогів. Іноді педагоги-пенсіонери продовжують працювати і просто не мають кому передати досвід. А бронювання чоловіків-педагогів не допомагає вирішити цю проблему.

Уряд і МОН давно вбачають підвищення зарплат учителям чарівною паличкою, яка поверне молодь у школи. Наразі молода людина не може гідно жити, працюючи тільки в державній школі, без підробітків. Але слід розуміти, що робота педагога – це велике психоемоційне навантаження, яке не всі можуть витримати, навіть за умовно великі гроші. Тому підвищення зарплат – тільки один з моментів, над яким треба працювати.