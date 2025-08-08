В Москву прибыл Стив Уиткофф, неофициальный посланник Дональда Трампа, которого связывают с пророссийской риторикой. Он должен убедить Путина согласиться на частичное прекращение войны, в частности остановить авиационные и ракетные удары по Украине.

Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал это визитом пожарника и объяснил 24 Каналу, что Уиткофф должен выжать из Кремля символическую уступку. Трамп рассчитывает использовать ее как доказательство своей способности достигать мира и представить как дипломатическую победу накануне выборов.

Что известно о миссии Уиткоффа в Москве?

Юрий Романюк считает, что Уиткофф не имеет реальных полномочий давить на Кремль, но должен попытаться выжать из Владимира Путина хотя бы формальный жест. По его мнению, это позволит Трампу показать хоть какой-то результат диалога с Россией. Юрий Романюк считает, что Россия вряд ли согласится на что-то большее, чем точечное ограничение ударов.

Трамп отправил его, условно говоря, "в последний путь" договариваться с Путиным, чтобы тот дал ему что-то, бросил хоть какую-то кость со своего стола, чтобы Трамп мог подать это как свою победу, как успех в переговорах,

– объяснил Романюк.

По его словам, поездка в Москву совпадает с планами Трампа выступить посредником в подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне.

Какие сигналы США посылают Москве и Киеву?

По словам Романюка, Вашингтон одновременно ведет игру на два фронта – Уиткофф работает в Москве, а Келлог отправляется в Киев. Такие действия, по его мнению, должны создать давление сразу на обе стороны.

Мы видим, что они одновременно запускают своих спецпредставителей как в Москву, так и в Киев и хотят надавить на Москву,

– отметил Романюк.

Он также напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским. Его содержание, вероятно, должен был стать сигналом Кремлю, что в случае провала переговоров Киев получит дальнобойные ракеты.

Что может заставить Путина пойти на уступки?

Романюк считает, что сильное давление на Кремль оказывают удары по нефтеперерабатывающим объектам и сбои в российской авиационной системе. По его словам, эти действия наносят серьезные экономические потери.

Россия уже получила коллапс воздушного сообщения, а хакеры полностью взломали программное обеспечение "Аэрофлота",

– отметил Романюк.

Он предположил, что Кремль может согласиться хотя бы на воздушное перемирие, чтобы уменьшить потери. Особенно учитывая август, когда в России растет потребность в топливе из-за сезонных работ.

США подвязали визит Уиткоффа к дедлайну для Кремля

Романюк отметил, что миссия Уиткоффа совпадает с дедлайном, который Трамп установил Путину. По его словам, 8 августа завершаются неформальные переговоры, и США примут решение о дальнейших шагах.

Он предположил, что американская сторона могла поставить условие: если Кремль не пойдет ни на какие уступки, Украина получит больше вооружения для ударов по критической инфраструктуре. Речь идет прежде всего о военных, энергетических и логистических объектах, которые работают на нужды российской армии.

Романюк отметил, что в этот же день в Вашингтоне ожидают объявления нового пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов. Это, по его мнению, должно стать для Кремля сигналом, что США не намерены сворачивать поддержку Украины.