До Москви прибув Стів Віткофф, неофіційний посланець Дональда Трампа, якого пов’язують із проросійською риторикою. Він має переконати Путіна погодитися на часткове припинення війни, зокрема зупинити авіаційні й ракетні удари по Україні.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк назвав це візитом пожежника і пояснив 24 Каналу, що Віткофф має витиснути з Кремля символічну поступку. Трамп розраховує використати її як доказ своєї здатності досягати миру і представити як дипломатичну перемогу напередодні виборів.

Дивіться також "Реальне просування на шляху до миру": Зеленський анонсував спеціальний формат перемовин

Що відомо про місію Віткоффа в Москві?

Юрій Романюк вважає, що Віткофф не має реальних повноважень тиснути на Кремль, але має спробувати витиснути з Володимира Путіна хоча б формальний жест. На його думку, це дозволить Трампу показати хоч якийсь результат діалогу з Росією. Юрій Романюк вважає, що Росія навряд чи погодиться на щось більше, ніж точкове обмеження ударів.

Трамп відправив його, умовно кажучи, "в останню путь" домовлятися з Путіним, щоб той дав йому щось, кинув бодай якусь кістку зі свого стола, аби Трамп міг подати це як свою перемогу, як успіх у переговорах,

– пояснив Романюк.

За його словами, поїздка до Москви збігається з планами Трампа виступити посередником у підписанні мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном у Вашингтоні.

Які сигнали США надсилають Москві та Києву?

За словами Романюка, Вашингтон одночасно веде гру на два фронти – Віткофф працює в Москві, а Келлог вирушає до Києва. Такі дії, на його думку, мають створити тиск одразу на обидві сторони.

Ми бачимо, що вони одночасно запускають своїх спецпредставників як у Москву, так і в Київ і хочуть натиснути на Москву,

– зазначив Романюк.

Він також нагадав, що напередодні відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським. Її зміст, ймовірно, мав стати сигналом Кремлю, що у разі провалу перемовин Київ отримає далекобійні ракети.

Що може змусити Путіна піти на поступки?

Романюк вважає, що сильний тиск на Кремль чинять удари по нафтопереробних об'єктах і збої в російській авіаційній системі. За його словами, ці дії завдають серйозних економічних втрат.

Росія вже отримала колапс повітряного сполучення, а хакери повністю зламали програмне забезпечення "Аерофлоту",

– зазначив Романюк.

Він припустив, що Кремль може погодитися хоча б на повітряне перемир'я, аби зменшити втрати. Особливо з огляду на серпень, коли в Росії зростає потреба в пальному через сезонні роботи.

США підвʼязали візит Віткоффа до дедлайну для Кремля

Романюк зауважив, що місія Віткоффа збігається з дедлайном, який Трамп встановив Путіну. За його словами, 8 серпня завершуються неформальні перемовини, і США ухвалять рішення щодо подальших кроків.

Він припустив, що американська сторона могла поставити умову: якщо Кремль не піде на жодні поступки, Україна отримає більше озброєння для ударів по критичній інфраструктурі. Йдеться передусім про військові, енергетичні та логістичні об'єкти, які працюють на потреби російської армії.

Романюк зазначив, що в цей самий день у Вашингтоні очікують оголошення нового пакета військової допомоги обсягом до 1 мільярда доларів. Це, на його думку, має стати для Кремля сигналом, що США не мають наміру згортати підтримку України.