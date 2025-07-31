Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що такі удари мають перетворити Росію на безпольотну зону. За його словами, це змусить світ відмовлятися від маршрутів через її територію і посилить ізоляцію.

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Що відомо про збитки "Аерофлоту"?

За даними Forbes, унаслідок хакерської атаки IT-системи "Аерофлоту" вийшли з ладу, що спричинило масові збої в роботі. Лише за першу добу компанія втратила близько 250 мільйонів рублів, або 2,7 мільйона доларів.

На думку Жмайла, наслідки можуть бути довготривалими. Він зазначив, що повне відновлення цифрової інфраструктури триватиме до року.

Такі кібератаки виводять з ладу елементи критичної інфраструктури і демонструють вразливість систем Росії,

– додав він.

Жмайло вважає, що такі збої показують ефективність подібних операцій навіть без фізичної присутності на території ворога.

Які наслідки атаки на "Аерофлот"?

На думку Дмитра Жмайла, кібератака на "Аерофлот" має стратегічне значення не лише для пасажирських перевезень. Такі удари можуть ускладнити військову логістику, зокрема перекидання техніки та боєприпасів із Далекого Сходу.

Наша стратегічна мета – зробити на території Росії безпольотну зону. Фактично те, що вони зробили з нами з перших днів повномасштабного вторгнення,

– зазначив Жмайло.

Він пояснив, що через далекосхідні маршрути Росія отримує боєприпаси з Північної Кореї, а також електроніку й комплектуючі з Китаю. Порушення цих шляхів, за його словами, послаблює здатність Росії підтримувати свою військову кампанію.

Жмайло зауважив, що подібні атаки важливі не лише з воєнного боку, а й з психологічного. Вони ламають негласне правило, за яким росіяни згодні на війну, поки вона не зачіпає їх особисто. Щойно з’являються незручності та хаос, вони виють.

У росіян є негласна домовленість: вони готові воювати до останнього життя, але бажано до останнього життя сусіда,

– пояснив він.

На його думку, подібні збої можуть провокувати суспільне невдоволення, як це вже було під час мобілізації. Він не виключає, що в майбутньому в Росії може з'явитися новий лідер, подібний до Євгена Пригожина, здатний поставити під сумнів контроль влади.