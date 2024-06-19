Формирование "клуба изгоев": политолог о переговорах диктаторов КНДР и России

Владимир Путин посетил КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Сейчас можно наблюдать за финальным этапом формирования "клуба изгнанников" – клуба автократов.

Об этом 24 Каналу заявил политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, добавив, что российский диктатор отмечал о якобы "дружеских отношениях" с Северной Кореей. Однако, настоящее отношение проявилось, когда северокорейская сторона выгнала из зала российскую делегацию, потому что она заняла места в зале до появления Ким Чен Ына.

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"Это очень показательно, это традиция. Как во время прошлого визита с Лавровым вели себя – все абсолютно то же самое", – подчеркнул Чаленко.

Владимир Путин и председатель КНДР подписали договор о стратегическом сотрудничестве. В частности, о военном. Очевидно, что Северная Корея продолжит быть для России "донором" артиллерийского и баллистического вооружения.

Однако Ким Чен Ын выжимает из этого сотрудничества гораздо больше. Начиная от российских космических, авиационных и ракетных технологий – до продовольствия.

"Очевидно, что Путин, банально, украинское краденое зерно передает Ким Чен Ыну. Это такой себе "брак по расчету", – сказал политолог.

Как встретили Путина

Главу Кремля в Пхеньяне встречали с размахом – с красными коврами, искусственными цветами и портретами на столбах. Так глава КНДР показывает, что он "не находится в изоляции" – у него есть партнер – ядерное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН.

Это шоу создано как для внутреннего северокорейского зрителя, так и наружу в мир показать, что Ким Чен Ын поднимается по геополитической лестнице. Для Путина – это наоборот ситуация,

– добавил глава Центра анализа и стратегии.

Накануне визита в Северную Корею российский диктатор обнародовал свою статью. В ней он написал, что едет в КНДР, чтобы продемонстрировать "фейковость изоляции России". То есть лучшего государства, куда поехать, глава Кремля выбрать не смог.