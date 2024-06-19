Причиной их "изгнания" стало то, что они сели за стол раньше, чем в зал вошел Ким Чен Ын.
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Момент попал в прямую трансляцию северокорейских СМИ
На видео слышно, как северокорейский чиновник требует от россиян выйти в холл. Очевидно, российские министры не ожидали такого отношения, потому что решились возмущаться даже в КНДР.
"А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили" – спросила российская делегация.
"Сначала войдет наш руководитель", – сказал им представитель КНДР.
Как россиян выгоняли в холл: смотрите видео
После этого инцидента трансляция прервалась.
Напомним, что Путин 18 июня прибыл в Северную Корею. Это первый российского диктатора в КНДР за последние 24 года. Там он встретился с Ким Чен Ыном.
Как прошла встреча Путина и Ким Чен Ына
- Ким Чен Ын пообещал Путину полную поддержку в войне против Украины. СМИ также пишут, что лидер КНДР выразил солидарность со страной-агрессором и поддержал его вторжение в Украину.
- Известно, что стороны подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".
- В рамках этого договора Россия может развивать военно-техническое сотрудничество с КНДР. Также соглашение предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников.
- Стоит отметить, что Россия и ранее получала военную помощь от КНДР. Однако теперь она может это делать открыто, поэтому ее объемы могут стать больше.