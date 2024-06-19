Причиной их "изгнания" стало то, что они сели за стол раньше, чем в зал вошел Ким Чен Ын.

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Момент попал в прямую трансляцию северокорейских СМИ

На видео слышно, как северокорейский чиновник требует от россиян выйти в холл. Очевидно, российские министры не ожидали такого отношения, потому что решились возмущаться даже в КНДР.

"А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили" – спросила российская делегация.

"Сначала войдет наш руководитель", – сказал им представитель КНДР.

Как россиян выгоняли в холл: смотрите видео

После этого инцидента трансляция прервалась.

Напомним, что Путин 18 июня прибыл в Северную Корею. Это первый российского диктатора в КНДР за последние 24 года. Там он встретился с Ким Чен Ыном.

Как прошла встреча Путина и Ким Чен Ына