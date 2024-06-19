Причиною їхнього "вигнання" стало те, що вони сіли за стіл раніше, ніж до зали увійшов Кім Чен Ин.

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Момент потрапив до прямої трансляції північнокорейських ЗМІ

На відео чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол. Вочевидь, російські міністри не очікували на таке ставлення, тому що наважились обурюватися навіть в КНДР.

"А навіщо ми сюди зайшли? Ви б одразу попередили" – запитала російська делегація.

"Спочатку увійде наш керівник", – сказав їм представник КНДР.

Як росіян виганяли в хол: дивіться відео

Після цього інциденту трансляція перервалась.

Нагадаємо, що Путін 18 червня прибув до Північної Кореї. Це перший російського диктатора до КНДР за останні 24 роки. Там він зустрівся з Ким Чен Ином.

Як минула зустріч Путіна та Ким Чен Ина