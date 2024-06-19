Причиною їхнього "вигнання" стало те, що вони сіли за стіл раніше, ніж до зали увійшов Кім Чен Ин.
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Момент потрапив до прямої трансляції північнокорейських ЗМІ
На відео чути, як північнокорейський чиновник вимагає від росіян вийти в хол. Вочевидь, російські міністри не очікували на таке ставлення, тому що наважились обурюватися навіть в КНДР.
"А навіщо ми сюди зайшли? Ви б одразу попередили" – запитала російська делегація.
"Спочатку увійде наш керівник", – сказав їм представник КНДР.
Як росіян виганяли в хол: дивіться відео
Після цього інциденту трансляція перервалась.
Нагадаємо, що Путін 18 червня прибув до Північної Кореї. Це перший російського диктатора до КНДР за останні 24 роки. Там він зустрівся з Ким Чен Ином.
Як минула зустріч Путіна та Ким Чен Ина
- Кім Чен Ин пообіцяв Путіну повну підтримку у війні проти України. ЗМІ також пишуть, що лідер КНДР висловив солідарність з країною-агресоркою та підтримав його вторгнення в Україну.
- Відомо, що сторони підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".
- В рамках цього договору Росія може розвивати військово-технічне співробітництво з КНДР. Також угода передбачає надання допомоги при агресії проти одного з учасників.
- Варто зазначити, що Росія і раніше отримувала військову допомогу від КНДР. Однак тепер вона може це робити відкрито, тож її обсяги можуть стати більшими.