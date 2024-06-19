У такий спосіб Росія стала проксі Північної Кореї та опустилась до найнижчого рівня приниження за всю свою історію. Таку думку 24 Каналу висловив опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що "дует" двох диктаторських країн доповнює й Китай.

Дивіться також Не просто полювання за снарядами: чим небезпечний візит Путіна до Північної Кореї

Допомога не в подарунок

За словами Яковенка, все, що отримає Путін від Північної Кореї не є подарунком, мовиться про снаряди до артилерійських систем та балістичні ракети. По-перше, російському диктатору потрібно буде за це все заплатити, по-друге, передати КНДР російські воєнні технології, які дозволять північнокорейським ракетам стати точнішими та ефективнішими.

У Північної Кореї та Росії ворог один – Захід. Для Росії він зараз сфокусований на Україні, однак він не перестає бути ворогом Путіна,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Проксі КНДР

Яковенко пояснив, що Північна Корея – це проксі Китаю, а Росія – КНДР. У такий спосіб можна зрозуміти, "хто чиїми руками" воює. Кім Чен Ин дає Путіну зброю для війни проти України, тобто, по суті, проти Заходу.

Росії потрібно звикати до того, що вона стає молодшим партнером не лише Китаю, а й Північної Кореї, – зауважив російський опозиційний журналіст.

Ще так низько Росія не падала

У 2000 році Путін їхав до Північної Кореї для посилення своєї ролі на міжнародній арені, а КНДР хотіла розширити свої контакти з зовнішнім світом. Однак тепер, за словами Яковенка, ми бачимо результат політики російського диктатора, а саме деградацію країни-агресорки.

Не потрібно вестись на цей святковий захід, культ Путіна, який створили в Північній Кореї – це нічого не вартує,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

Ця вся співпраця, роль проксі та випрошування російським диктатором допомоги свідчить про те, що Путін довів свою країну до максимального рівня національної ганьби, так низько Росія ще ніколи не падала за всю свою історію.