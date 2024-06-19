Очільник Кремля наголосив, що КНДР підтримує його у війні в Україні. Тому, на думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, яку він висловив 24 Каналу, Путін приїхав до Пхеньяну як на склад зброї.

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Воюють не долари та євро

Для російського диктатора цей візит – полювання за снарядами, робочою силою та солдатами. Путіну потрібно поповнити дефіцит зброї, а також російська армія потребує солдатів.

Зараз обговорюється питання, що на українському фронті можуть з'явитися північнорейські солдати, які воюватимуть на боці Росії,

– зауважив журналіст.

Проте це лише оперативно-тактична мета Путіна, адже у нього є важливіше завдання – створити "вісь", яка буде спрямована проти НАТО, а зараз – безпосередньо проти України.

До цієї "осі зла", на його думку, входять не тільки Північна Корея та Росія, але й Білорусь, Іран, а за всім цим стоїть Китай.

Північна Корея хоч і виглядає анекдотично – з жебраками, архаїчною тоталітарною диктатурою. Однак саме вона під час війни поставила до Росії близько 5 мільйонів снарядів. Водночас всі країни НАТО в сукупності змогли передати Україні трохи більш як 2 мільйони снарядів. Одна Північна Корея змогла поставити вдвічі більше снарядів, ніж всі країни НАТО,

– зазначив Яковенко.

Також російська окупаційна армія може посилитись північнокорейськими солдатами. Як відомо, в Північній Кореї так само як і в Росії вкрай низька ціна людського життя, а це, за його словами, є "конкурентною перевагою" в умовах війни.

"Ця "вісь зла", яка включає ще й такі квазідержавні утворення як Сирія, ХАМАС, Хезболла, єменських хуситів, Талібан, – дійсно серйозна загроза, яка спрямована проти Заходу. Ця "вісь зла" стоїть за спиною Росії, а за спиною України стоїть Захід. Хоча між економіками країн Заходу та "вісі зла" – гігантський розрив, проте воюють не долари та євро, а снаряди. А їх в "осі зла" більше", – підкреслив Ігор Яковенко.