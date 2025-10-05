Выступая на Валдае, Владимир Путин заявил, что Россия хотела вступить в НАТО и пожаловался на отказ Альянса. Таким образом он "открыл коренные причины" войны против Украины.

Такое мнение эфире 24 Канала высказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что российский диктатор снова обвинил Запад. Его заявление якобы отодвигает Украину на второй план.

Смотрите также Путин просто смеется, – Зеленский сделал упрек в сторону Запада из-за бездействия в отношении России

Зачем Путин заявил, что Россия хотела в НАТО?

Экс-глава предположил, что российский диктатор дошел до точки невозврата, поэтому у него начинается серьезная внутренняя нестабильность – тревога, непонимание того, что произойдет завтра. Путин выбрал своеобразный метод лечения – показывать, что он уверен, доказывать свою победу и вспоминать те вещи, в которые он на самом деле никогда не верил.

Огрызко вспомнил, что тема вступления России в НАТО не была главной во время разговоров российского диктатора с Джордж Бушем младшим. Буш вроде бы серьезно воспринимал эту идею, но после общения с советниками эта тема заглохла.

Почему Путин поднимает эту тему теперь? Чтобы сказать, что он "хотел дружить с НАТО, но тогда плохой Альянс его отверг". Раньше он говорил, что хочет устранить первопричины конфликта – "денацификация" и т.д. Сейчас уже говорит о коренных первопричинах – одной из них вроде бы является политика Запада. Путину просто надо "во всем" обвинить Запад,

– объяснил он.

Экс-глава добавил, что в этом заявлении Путин хотел доказать, что Украина уже как бы на втором месте, потому что она является результатом "гнилой политики НАТО". Все крутится вокруг одной мысли российского диктатора – "Нато плохое, а Россия хорошая".

Какие еще странные заявления озвучил Путин на Валдае?