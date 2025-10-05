"Россия хотела в НАТО": экс-глава МИД объяснил, зачем Путин сделал такое заявление
- Владимир Путин заявил, что Россия хотела вступить в НАТО, но Альянс отказал, что может свидетельствовать о его стратегии против Запада.
- Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко прокомментировал это заявление в эфире, отметив, что российский диктатор мог хотеть "отбелить" свою репутацию.
Выступая на Валдае, Владимир Путин заявил, что Россия хотела вступить в НАТО и пожаловался на отказ Альянса. Таким образом он "открыл коренные причины" войны против Украины.
Такое мнение эфире 24 Канала высказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, отметив, что российский диктатор снова обвинил Запад. Его заявление якобы отодвигает Украину на второй план.
Зачем Путин заявил, что Россия хотела в НАТО?
Экс-глава предположил, что российский диктатор дошел до точки невозврата, поэтому у него начинается серьезная внутренняя нестабильность – тревога, непонимание того, что произойдет завтра. Путин выбрал своеобразный метод лечения – показывать, что он уверен, доказывать свою победу и вспоминать те вещи, в которые он на самом деле никогда не верил.
Огрызко вспомнил, что тема вступления России в НАТО не была главной во время разговоров российского диктатора с Джордж Бушем младшим. Буш вроде бы серьезно воспринимал эту идею, но после общения с советниками эта тема заглохла.
Почему Путин поднимает эту тему теперь? Чтобы сказать, что он "хотел дружить с НАТО, но тогда плохой Альянс его отверг". Раньше он говорил, что хочет устранить первопричины конфликта – "денацификация" и т.д. Сейчас уже говорит о коренных первопричинах – одной из них вроде бы является политика Запада. Путину просто надо "во всем" обвинить Запад,
– объяснил он.
Экс-глава добавил, что в этом заявлении Путин хотел доказать, что Украина уже как бы на втором месте, потому что она является результатом "гнилой политики НАТО". Все крутится вокруг одной мысли российского диктатора – "Нато плохое, а Россия хорошая".
Какие еще странные заявления озвучил Путин на Валдае?
- Российский диктатор посмеялся над нарушением воздушного пространства стран Европы российскими дронами. Путин заявил, что "больше не будет".
- В то же время он сказал, что информация о нападении России на НАТО является "бредом". Однако пригрозить тоже не забыл – пообещал убедительный ответ на якобы европейскую милитаризацию.
- Путин также заявил, что поставки Tomahawk в Украину "ударят по отношениям" с Дональдом Трампом, в которых уже "наметился свет в конце тоннеля".