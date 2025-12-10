Как искусство становится двигателем инклюзивности: история арт-проекта ua․outsider․art

10 декабря в Украине и других странах мира отмечают День прав человека. Эта знаменательная дата призвана напомнить каждому об основополагающих ценностях человека, которых необходимо придерживаться: достоинство, свободу, равенство и справедливость.

Среди украинцев есть много тех, для кого борьба за то, чтобы у каждого были равные права и возможности, это не пустые слова, а конкретные ежедневные действия. Одним из них является Владимир Высоцкий, директор Благотворительного фонда "Еврейско-украинская социальная инициатива", соучредитель универсальной дизайн-студии "ORFO" и инициатор ряда культурных инклюзивных проектов.

При поддержке Европейского Союза, в частности благодаря участию в Стипендиальной программе ЕС стипендии Восточного партнерства для лидеров гражданского общества стран Восточного партнерства, Владимир смог реализовать один из своих уникальных культурных проектов – ua.outsider.art.

О чем эта инициатива, как она связана с инклюзивностью и культурой и какая ее главная цель – читайте в материале.

Читайте также Искусственный интеллект – новый Бог? Почему тысячи людей поверили в новую религию, поклоняются ИИ и чем это грозит

Откуда взялась идея для проекта?

Путь Владимира к инклюзивности начался довольно неожиданно, еще во время обучения по специальности "Международное право".

В то же время, как волонтер, он участвовал в проектах поддержки семей в кризисных ситуациях, людей старшего возраста и людей с инвалидностью.

Этот опыт впервые познакомил меня с суровой реальностью Украины. В частности, с тем, насколько вопросы доступности и личной мобильности влияют на качество жизни людей,

– сказал активист.

Читая и исследуя международно-правовые документы и национальное законодательство, Владимир начал все глубже понимать, что это лишь красивые декларации. Но для реализации любого права необходимы определенные условия.



Владимир Высоцкий начал интересоваться вопросом безбарьерности и инклюзивности еще в вузе / Фото EU NEIGHBOURS east

По словам Владимира, в первую очередь нужно желание человека, то есть его личная воля что-то делать. А дальше уже возникает вопрос, насколько путь к реализации этих прав является беспрепятственным и зависит только от самого человека. И этому должна способствовать как раз-таки безбарьерность или, другими словами доступность.

Соответственно, если этих свойств пространство или услуги не имеют, то желание человека, оно, по сути, блокируется этими преградами и барьерами.

Чем дальше я это осознавал, тем больше я углублялся в вопросе того, а как же оно должно быть, чтобы ситуация пришла к тому виду, который мне было бы приятно видеть. Ну, а с другой стороны, мне на личном уровне больно осознавать, что я живу в обществе, где вокруг меня очень много людей не могут обрести счастье,

– отмечает Владимир.

Он также отмечает, что ему даже некомфортно находиться в пространстве и в обществе, где он чувствует, что люди не могут раскрыть себя. Не потому, что они какие-то неталантливые или не хотят, а просто по объективным причинам, которые от них не зависят. Поэтому это и мотивировало его работать над улучшением инклюзивности и безбарьерности в ряде отраслей, в частности культурной.

Почему именно искусство?

Каждый может творить. Неважно, что ты делаешь, рисуешь, танцуешь, поешь в душе, дома, на сцене. Ты так или иначе выражаешься через определенные инструменты, через определенные медиумы, как говорится. Ты можешь творить где угодно, чем угодно. Даже если это рисунок палочкой на песке или выкладывание листьев в парке. То есть это личный внутренний процесс, который требует только одного – внутренней необходимости это сделать,

– объясняет Владимир.

В то же время, культурная сфера в Украине все еще находится в немного оторванном состоянии и постсоветской конфигурации, когда есть условный вымышленный портрет потребителя, который не имеет ничего общего с реальностью.

По словам Владимира, инклюзивность в культуре следует рассматривать сразу в нескольких плоскостях. В частности, существует два ключевых измерения – "измерение творца" и "измерение потребителя".

И там, и там у нас есть проблемы с доступностью – как пространства, где эти процессы происходят, так и самого культурного содержания,

– отмечает он.

К этому добавляется еще один аспект – содержание искусства и его способность отражать различные социальные группы.



Владимир Высоцкий предпочитает, чтобы искусство и возможность творить были доступны каждому / Фото EU NEIGHBOURS east

В качестве примера, Владимир привел искусство стран Запада, где за последние годы в книгах, фильмах, сериалах появилось значительно больше персонажей с инвалидностью, представителей ЛГБТК+ сообщества, людей с интеллектуальными или психоэмоциональными особенностями.

Эти темы, объясняет активист, постепенно становятся нормой для мировой культуры, а их использование показывает все многообразие, инклюзивность и возможности каждого.

В Украине же этот процесс происходит со своими определенными условиями. По мнению общественного деятеля, это происходит, вероятно, из-за исторических обстоятельств, влияние традиционных представлений и образовательные пробелы.

Но, как замечает Владимир Высоцкий, культуру в Украине все же стоит освободить от "оков условностей", попробовать привлечь больше людей из разных групп, и, возможно, это сможет изменить мировоззрение украинцев и развить саму отрасль.

По философии Владимира, важно не бороться со старым, а создавать новое. Именно этот подход он считает ключевым в культурной сфере.

С этими мыслями активист и создал один из своих проектов – ua.outsider.art.

Проект ua.outsider.art – почему он уникален?

Благодаря участию в Стипендиальной программе ЕС стипендии Восточного партнерства для лидеров гражданского общества стран Восточного партнерства Владимир Высоцкий создал альбом искусства аутсайдеров – ua.outsider.art.

Справочно! Владимир объяснил, что термин "аутсайдеры" в контексте названия проекта не имеет негативной коннотации. Он лишь подчеркивает, что художники, которые представлены в артальбоме, не находятся в общем культурно-художественном мейнстриме, у них нет профессионального образования или непосредственных связей с культурной сферой.

Сам проект был создан еще в 2023 году, и там Владимир вместе с другими соавторами собрал определенное количество украинских инклюзивных художественных практик и кратко изложил их в обзор в формате справочника.

Акцент был на том, что есть разные люди, интересные, которые себя реализуют через искусство, для которых, возможно, более стандартные подходы или форматы языка и высказывания по тем или иным причинам недоступны. А вот язык искусства, он универсален и позволяет высказаться очень разными способами,

– объяснил Владимир.

Сам проект ua.outsider.art дал Владимиру и его команде очень сильный толчок работать дальше, общаться с ячейками различных художников и групп, для которых было важно увидеть, что то, что они делают привлекает внимание и является нужным.

Как отметил Владимир Высоцкий, распространяя эту информацию и рассказывая широкому кругу общества о том, что подобные инклюзивные художественные инициативы существуют, создаются условия для того, чтобы ячейки, люди, которые в этом участвуют, интегрировались в более широкие форматы.

Я против того, чтобы были фестивали или вечера творчества людей с инвалидностью. Это для меня абсурд. Должен быть простой фестиваль, где на равных со всеми остальными могут выступать или представлять свое творчество люди с инвалидностью и без,

– объясняет Владимир.

Для активиста важно создавать возможности, чтобы люди увидели разное и перестали смотреть на людей с инвалидностью как на социальную уязвимую группу, а увидели в них просто людей, которые творят. И одна из сил, которые должны преодолевать эти психологические барьеры, это – искусство.

То есть мы должны сместить акцент с характеристик или признаков человека, который творит, на его творчество, на его мировые чувства, каким образом он выражается через этот творческий метод свой. И тогда мне кажется, от этого выиграют все абсолютно,

– отметил общественный деятель.

Как выглядит арт-альбом ua.outsider.art: смотрите документ

Что больше всего отзывается в проекте?

Владимир Высоцкий объяснил, что больше всего в работе с проектом его поразило, что, несмотря на все обстоятельства и все жизненные ситуации, люди с инвалидностью или ментальными нарушениями чувствуют внутреннюю необходимость заниматься искусством.

Это не принуждение какое-то, это не желание, как говорится, себя как-то выставить напоказ или что-то доказать кому-то. Это внутренняя необходимость дать возможность для родителей, своих детей, для более взрослых людей самостоятельное стремление, возможность высказаться и трансформировать свой опыт, свои переживания, вынуть их изнутри и каким-то образом их миру представить, поделиться,

– объясняет общественный деятель.

Также Владимира поразило многообразие художников среди инклюзивных художественных практик в Украине, которые пока незаслуженно не экспонируются в музеях.



Владимир Высоцкий собрал инклюзивные художественные центры в одном альбоме / Фото EU NEIGHBOURS east

У нас есть большое количество театральной деятельности, сценической деятельности, которая тоже может быть поднята в сферу большей освещенности, то есть из этих каких-то полуподпольных или таких кружков самодеятельности, которые держатся исключительно на родителях детей, молодежи с инвалидностью, или на каких-то организационных потугах, чтобы они получили свое достойное место в более публичных местах,

– отметил активист.

Сам справочник сделали на двух языках: на украинском и на английском. Это специально для того, чтобы информацию об инклюзивных художественных центрах могли получить и те люди, которые занимаются исследованием подобных практик, но в других странах.

Очень хочется, чтобы мы выстраивали эти связи и интегрировались в европейское сообщество. Культура в целом не имеет границ, поэтому, кажется, именно в этом направлении все может происходить значительно быстрее – и уже происходит. Наши художники участвуют в биеннале, происходит много обменов, в частности в сфере инклюзивной культуры – хотя, по сути, это просто культура такой, какой она и должна быть в XXI веке,

– объясняет Владимир.

Кроме того, активист отметил и то, что люди, которые стали участниками проекта, очень самоотверженные. Они создают условия, находят краски, полотна, или выходят на сцену и творят.

Это очень вдохновляет и дает веру в то, что это будет сохраняться, потому что есть люди, которые это готовы сохранять и продолжать это делать. Есть что-то важное в самом процессе творчества, а не в его результате,

– отметил Владимир Высоцкий.

Какое будущее у безбарьерности в Украине?

Владимир считает, что инклюзивная, безбарьерная Украина возможна, однако для этого нужно время, изменение мышления, развитие инфраструктуры и соответствующая политика. Решающими являются образование и повышение осведомленности, а также мотивация на всех уровнях – от институтов до отдельных людей.

Необходимо, чтобы безбарьерность стала новой нормой. И тогда постепенно мы привыкнем к тому, что это и есть нормально,

– отметил Владимир Высоцкий.



Владимир Высоцкий убежден, что безбарьерная и инклюзивная Украина – возможна / Фото EU NEIGHBOURS east

Он также верит, что все зависит от людей, в первую очередь. И если человек хочет и стремится к чему-то, то он находит пути и средства, и методы, и ресурсы это сделать.

Наша задача – сформировать ощущение необходимости у разных людей, внутреннюю мотивацию, разбудить и раздуть это пламя. И это уже на самом деле происходит. Но нам надо, чтобы это происходило повсеместно, постоянно, эффективно, качественно. Это процесс, и мы его поддерживаем, реализуем,

– подчеркнул общественный деятель.

Активист убежден, что в конце концов украинское общество придет к полной инклюзивности и безбарьерности. Ведь наши люди все больше готовы к этому, и появляется все больше пассионариев, для которых это действительно важно – не на уровне "Окей, я не против", а на уровне "Да, именно так и должно быть".

Статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мысли, высказанные в статье, принадлежат только автору.