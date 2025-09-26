Скандальная поездка Владимира Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года оставили след на его взаимоотношениях с Джей Ди Вэнсом. Сейчас президент Украины считает, что конфликт исчерпан, однако этого недостаточно для четко определенной позиции Вэнса по отношению к Украине.

О своем отношении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу Владимир Зеленский рассказал во время интервью изданию Anxios, передает 24 Канал.

Смотрите также Я был счастлив, – Зеленский о посте Трампа и своей последней встрече с ним

Как Зеленский комментирует отношения с Вэнсом?

Глава государство опроверг предположение о том, что вице-президента США считают самым большим врагом в администрации. По словам Зеленского, Вэнс мог бы быть хорошим другом для Украины.

Президент Украины считает важным аспектом в налаживании отношений Киева и Вашингтона личный визит Джей Ди Вэнса в Украину.

Обратите внимание! После громкого спора в Белом доме между Трампом и Зеленским в Вашингтоне 28 февраля 2025 года американский президент якобы прекратил передачу военной помощи Украине. Тогда в Овальном кабинете возникла ссора, во время которой Трамп и его окружение всячески критиковали Зеленского.

Известно, что у Зеленского неоднократно приглашали вице-президента США в Украину, но тот до сих пор не согласился на предложение.

Зеленский считает, что Вэнс может лично объяснить нежелание посетить Украину. В то же время украинский президент отмечает, что такое решение в первую очередь связано с личными взглядами.

Это химия. Ты должен приехать в Украину, любить Украину или нет. Это зависит от твоих убеждений, ощущений,

– отметил Зеленский.

По убеждению президента Украины, Вэнс может посмотреть на Украину другими глазами и изменить свое отношение после личного визита.

Как Джей Ди Вэнс влияет на войну в Украине?