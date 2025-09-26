Вэнс – не мой лучший друг, но и не враг, – Зеленский
- Президент Украины поделился мыслями относительно личности Вэнса.
Зеленский считает, что личный визит Джей Ди Вэнса в Украину может изменить его отношение к стране.
Скандальная поездка Владимира Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года оставили след на его взаимоотношениях с Джей Ди Вэнсом. Сейчас президент Украины считает, что конфликт исчерпан, однако этого недостаточно для четко определенной позиции Вэнса по отношению к Украине.
О своем отношении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу Владимир Зеленский рассказал во время интервью изданию Anxios, передает 24 Канал.
Смотрите также Я был счастлив, – Зеленский о посте Трампа и своей последней встрече с ним
Как Зеленский комментирует отношения с Вэнсом?
Глава государство опроверг предположение о том, что вице-президента США считают самым большим врагом в администрации. По словам Зеленского, Вэнс мог бы быть хорошим другом для Украины.
Президент Украины считает важным аспектом в налаживании отношений Киева и Вашингтона личный визит Джей Ди Вэнса в Украину.
Обратите внимание! После громкого спора в Белом доме между Трампом и Зеленским в Вашингтоне 28 февраля 2025 года американский президент якобы прекратил передачу военной помощи Украине. Тогда в Овальном кабинете возникла ссора, во время которой Трамп и его окружение всячески критиковали Зеленского.
Известно, что у Зеленского неоднократно приглашали вице-президента США в Украину, но тот до сих пор не согласился на предложение.
Зеленский считает, что Вэнс может лично объяснить нежелание посетить Украину. В то же время украинский президент отмечает, что такое решение в первую очередь связано с личными взглядами.
Это химия. Ты должен приехать в Украину, любить Украину или нет. Это зависит от твоих убеждений, ощущений,
– отметил Зеленский.
По убеждению президента Украины, Вэнс может посмотреть на Украину другими глазами и изменить свое отношение после личного визита.
Как Джей Ди Вэнс влияет на войну в Украине?
- Вице-президент США заявил, что Дональд Трамп все больше теряет терпение в отношении России, поскольку убежден, что война в Украине разворачивается для нее неудачно и может завершиться поражением.
- По словам Вэнса, еще с начала Трамп считал, что отказ Москвы от переговоров обернется для Кремля серьезными последствиями.
- Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Трамп стремится добиться переговорного процесса между Киевом и Москвой с целью достижения мирного соглашения. По его мнению, такой сценарий открыл бы путь к восстановлению выгодных экономических отношений США как с Украиной, так и с Россией.
- Американский вице-президент подчеркнул, что война блокирует возможности Вашингтона восстановить полноценное сотрудничество с Россией, в частности в сфере использования нефти и газа.
- Именно поэтому, по словам Вэнса, Трамп оказывает давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и одновременно не поддерживает политику глубокой экономической изоляции Москвы.