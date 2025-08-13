Президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по Донбассу не изменилась и основывается на Конституции. Он подчеркнул, что вопрос территориальной целостности не может обсуждаться без воли украинского народа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Позиция Украины по Донбассу осталась неизменной

Президент Владимир Зеленский после онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Трампом заявил, что позиция Украины по Донбассу осталась неизменной.

По его словам, она основывается на Конституции Украины, и пока документ не будет изменен, позиция гаранта конституции не может быть другой. Зеленский подчеркнул, что вопрос территориальной целостности государства не может обсуждаться без учета воли украинского народа и законодательства.

Президент добавил, что обсуждаемые темы очень сложные, но Украина четко придерживается своей позиции по защите территориальной целостности. Он подчеркнул, что любые уступки, которые ставят под угрозу Конституцию и государственный суверенитет, являются неприемлемыми.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, выразил надежду, что международным партнерам все же удастся достичь договоренности. Он отметил, что предыдущие переговоры с президентом России Владимиром Путиным за последние 3,5 года не давали результата и только усиливали военное присутствие России и атаки на Украину.

Мерц также отметил, что президент США Дональд Трамп будет пытаться "пробить" ситуацию и продвинуть процесс переговоров.