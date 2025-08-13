Президент Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо Донбасу не змінилася і ґрунтується на Конституції. Він підкреслив, що питання територіальної цілісності не може обговорюватися без волі українського народу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Позиція України щодо Донбасу залишилася незмінною

Президент Володимир Зеленський після онлайн-зустрічі європейських лідерів з президентом США Трампом заявив, що позиція України щодо Донбасу залишилася незмінною.

За його словами, вона ґрунтується на Конституції України, і доки документ не буде змінено, позиція гаранта конституції не може бути іншою. Зеленський підкреслив, що питання територіальної цілісності держави не може обговорюватися без урахування волі українського народу та законодавства.

Президент додав, що обговорювані теми дуже складні, але Україна чітко дотримується своєї позиції щодо захисту територіальної цілісності. Він підкреслив, що будь-які поступки, які ставлять під загрозу Конституцію та державний суверенітет, є неприйнятними.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, у свою чергу, висловив сподівання, що міжнародним партнерам все ж вдасться досягти домовленості. Він зазначив, що попередні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним за останні 3,5 роки не давали результату і лише посилювали військову присутність Росії та атаки на Україну.

Мерц також наголосив, що президент США Дональд Трамп намагатиметься "пробити" ситуацію та просунути процес переговорів.