Укр Рус
24 Канал Новости Украины Трамп знает важное о фронте, Путин говорил ему неправду: главное из пресс-конференции Зеленского
23 сентября, 22:33
3

Трамп знает важное о фронте, Путин говорил ему неправду: главное из пресс-конференции Зеленского

Ирина Чеботникова

Украинский президент вечером 23 сентября в США общается с прессой.

24 Канал собрал главные тезисы Владимира Зеленского в текстовой онлайн-трансляции.

Смотрите также Зеленский поделился первыми впечатлениями от встречи с Трампом

Главные заявления Зеленского из США 23 сентября

 

Путин лгал Трампу, – Зеленский

Путин поделился с Трампом информацией, которая была далека от правды. Теперь Трамп мне гораздо больше доверяет.

Трамп имеет много важной информации о ситуации на фронте

Но Зеленский не привел детали.

Зеленский посвятил много внимания Венгрии

Он сказал, что целая страна не может расплачиваться за ошибки одного человека, намекнув на Орбана.

А страны ЕС, по словам президента, заплатят своей независимостью за недальновидную покупку энергоресурсов у России.

 