Не Байден: известно, кто представит США на Саммите мира

На Саммит мира в Швейцарии от США отправится Камала Гаррис. До этого в Белом доме уверяли, что Вашингтон будет представлен на высоком уровне.

У Білому домі 3 червня 2024

В Белом доме 3 июня 2024 года официально сообщили, что на саммит поедет вице-президент США Камала Харрис. Ведь ранее сообщали, что Джо Байден не поедет на саммит, потому что будет находиться на сборе средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

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Как США будут представлены на Саммите мира

В Белом доме объяснили, что 15 июня вице-президент США отправится в Швейцарию для участия в Саммите мира.

Вице-президент подчеркнет приверженность администрации президента США Джо Байдена поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов устава ООН,

– сообщили в ведомстве.

Там добавили, что Саммите мира также будет советник по национальной безопасности Джейк Салливан. То есть, вероятнее всего, Байден не примет участие в событии.

року офіційно повідомили, що на самі поїде віцепрезидентка США Камала Харріс. Адже раніше повідомляли, що Джо Байден не поїде на саміт, бо перебуватиме на зборі коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.

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Як США будуть представлені на Саміті миру

У Білому домі пояснили, що 15 червня віцепрезидентка США вирушить до Швейцарії для участі у Саміті миру.

Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації президента США Джо Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів статуту ООН,

– повідомили у відомстві.

Там додали, що Саміті миру також буде радник з національної безпеки Джейк Салліван. Тобто, найімовірніше, Байден не візьме участь у події.