Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом отметил, что Китай на самом деле заинтересован в том, чтобы присутствовать на саммите. Интересно отметить, что Владимир Путин мог отговаривать Си Цзиньпина от участия в саммите во время своего визита в Пекин.

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Почему Пекин до последнего не сообщал свое решение

Китай довольно долго держал интригу относительно своего присутствия на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Впрочем недавно Пекин все же заявил, что его делегация "вряд ли будет на саммите". Мол, Китай продолжит продвигать мирные переговоры "по-своему".

Чем длиннее эта театральная пауза, тем больше стороны могут торговаться. Если говорить о вассальных отношениях Китая и России, то пользуясь этой паузой Пекин может гораздо больше вытягивать из России. Но, по моему политическому чутью, Китай не проигнорирует саммит мира. Китай будет на нем присутствовать или неформальной, или же формальной делегацией,

– отметил Алексей Буряченко.

На саммите, вероятно, будут обсуждать не только справедливый мир для Украины, но и архитектуру мировой безопасности. Возможно, не официально, однако по меньшей мере разговоры в кулуарах неизбежны. Кроме того, на саммите будут представлены 75 стран на уровне лидеров, а в целом свое участие уже подтвердили 106 стран и делегаций.

"Премьер Индии Моди также будет на саммите. Если он после G7 сразу полетит в Швейцарию это будет свидетельствовать о том, что именно на Индию будет сконцентрирован геополитический приоритет наиболее развитых стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому сможет ли Китай позволить такую приоритизацию и фактически выталкивание его из геополитической повестки? Конечно же нет", – отметил политолог.

Буряченко объяснил, что саммит в Швейцарии, вероятнее всего, не будет единственным. После учредительного саммита могут проходить и другие, чтобы привлечь максимальное количество стран к обсуждению. На каком-то из этих этапов все же может присоединиться Китай.

"Китай не упустит возможность приобщиться к созданию новой архитектуры безопасности, определение его роли в этой системе. Более того, он захочет быть одной из сторон, которые будут формальными миротворцами: утверждать и гарантировать то, о чем договорятся на финишной прямой саммитов", – добавил политолог.

Байден расставляет приоритеты

Относительно другой ключевой страны на Глобальном саммите мира. В Соединенных Штатах подтвердили свое присутствие на саммите на высоком уровне. В то же время точно до сих пор неизвестно, представит ли США именно президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Байден не сможет приехать, ведь саммит пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который лидер США должен посетить вместе с голливудскими звездами.

Пока я бы не говорил, что Байден точно будет отсутствовать. Логика процесса указывает на обратное – Байден должен присутствовать. Но американская сторона еще не определилась, и эту стратегическую неопределенность будут продолжать до самого пика. Учитывая жесткую (избирательную) конкуренцию в США, он как раз может предпочесть встречу в Швейцарии. Если он этого не сделает, с большой вероятностью, эту геополитическую эстафету может перехватить Трамп,

– подчеркнул Буряченко.

Возможен и гибридный вариант участия в саммите. Например, приедет делегация США на высшем уровне – двух палат парламента. А к самому саммиту Джо Байден может присоединиться по видеосвязи. Таким образом удастся удержать баланс всех приоритетов.

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