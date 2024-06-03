Об этом в эфире телемаратона заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он отметил, что сейчас задача по привлечению восточных стран к Саммиту мира наше государство выполняет успешно, передает 24 Канал.
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Что хотел добиться Зеленский визитом в страны Востока
Никифоров отметил, что президент принял участие в конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. В частности, как отметил пресс-секретарь главы государства, это что-то вроде Мюнхенской конференции по безопасности, но для восточной части мира.
В то же время Никифоров отметил, что это мероприятие является также важным в контексте стран, которые в нем участвуют. Ведь, в частности, населения в Индонезии составляет 300 миллионов человек, в Филиппинах – 100 миллионов.
Главная цель этого визита, это достучаться до этой части мира и призвать их не стоять в стороне от нашей инициативы Саммита мира и присоединиться. Пока что эту задачу выполняем успешно,
– подчеркнул он.
Пресс-секретарь Зеленского также отметил, что сейчас в Филиппинах президент находится на военной базе. А на экранах в залах ожидания на экранах высвечиваются слова президента, его заявления, ответы на вопросы на пресс-конференции. Как отметил, Никифоров, это, собственно, и есть основное достижение визита, достучаться до этого региона мира.
Где сейчас находится с визитом Зеленский
- Владимир Зеленский 3 июня прибыл с официальным визитом на Филиппины. Украинский лидер заявил, что впервые в истории двусторонних отношений наших государств встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим.
- Президент Украины выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию относительно агрессии России против нашего государства, а также поддержку важных резолюций ООН. Зеленский заявил, что Украина намерена открыть посольство в Маниле в 2024 году.
- Главы государств обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Также президенты обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.