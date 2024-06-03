Украинский лидер заявил, что впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Также рассказал, что именно обсудил на встрече.

Смотрите также "Обсудили ключевое": Зеленский встретился с Остином в Сингапуре

Зеленский в Филиппинах

Зеленский выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию относительно агрессии России против нашего государства, а также поддержку важных резолюций ООН.

Президент заявил, что Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества.

Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите,

– подчеркнул украинский лидер.

Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.

Визит Зеленского на Филиппины / Фото ОП

Что известно о визите президента на Филиппины

Президент планировал, но не смог встретиться с филиппинским коллегой на полях форума. Поэтому решил прилететь в Манилу, Фердинанда Маркоса-младшего на Саммит мира. Об этом на условиях анонимности сообщили AP двое филиппинских чиновников.

Агентство отметило, что оба лидера критически высказывались в отношении Китая на оборонном форуме в Сингапуре.

Интересно Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Сколько стран уже подтвердили присутствие на Саммите мира