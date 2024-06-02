Об этом Зеленский рассказал в своем телеграмм-канале утром 2 июня. О чем говорили Зеленский и Ллойд Остин, читайте далее в материале.

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Зеленский встретился с главой Пентагона

Украинский гарант рассказал, что он провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Во время встречи глава государства отметил неизменную мощную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны США.

Обсудили ключевое – оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения по безопасности,

– сообщил Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность министру обороны США за активную работу по усилению украинской системы ПВО.

"Это важнейший трек сейчас для защиты жизней украинцев, наших городов, общин и гражданской инфраструктуры. Это очень важно", – отметил он.

Они также уделили внимание коалиции F-16, в частности необходимым совместным усилиям для ускорения поставок истребителей.

Украинский гарант отдельно выразил благодарность за принятие администрацией Президента США важного решения о разрешении ограниченных ударов американским оружием по территории России для эффективного противодействия попыткам России расширять зону боевых действий.

Кроме этого Зеленский и глава Пентагона отметили прогресс по подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

Отдельно президент Украины отметил критическую важность принятого Конгрессом пакета военной помощи. Стороны обсудили оборонные потребности Украины, на которые направляется помощь от США, в частности для тренировки и комплектации новых бригад.

Президент Украины также рассказал Ллойду Остину об усилиях, которые прилагает Россия, чтобы сорвать первый Глобальный саммит мира. Он отметил, что "участие всех ключевых партнеров Украины лишит смысла такие попытки России".

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