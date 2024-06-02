Про це Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі зранку 2 червня. Про що говорили Зеленський та Ллойд Остін, читайте далі в матеріалі.

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Зеленський зустрівся з главою Пентагону

Український гарант розповів, що він провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

Під час зустрічі глава держави відзначив незмінну потужну оборонну та політичну підтримку України з боку США.

Обговорили ключове – оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди,

– повідомив Зеленський.

Президент України висловив вдячність міністру оборони США за активну роботу з посилення української системи ППО.

"Це найважливіший трек зараз для захисту життів українців, наших міст, громад і цивільної інфраструктури. Це дуже важливо", – зазначив він.

Вони також приділили увагу коаліції F-16, зокрема необхідним спільним зусиллям для пришвидшення постачання винищувачів.

Український гарант окремо висловив вдячність за ухвалення адміністрацією Президента США важливого рішення про дозвіл обмежених ударів американською зброєю по території Росії для ефективної протидії спробам Росії розширювати зону бойових дій.

Крім цього Зеленський і голова Пентагону відзначили прогрес щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди.

Окремо президент України наголосив на критичній важливості ухваленого Конгресом пакета військової допомоги. Так, сторони обговорили оборонні потреби України, на які спрямовується допомога від США, зокрема для тренування та комплектації нових бригад.

Президент України також розповів Ллойду Остіну про зусилля, які докладає Росія, аби зірвати перший Глобальний саміт миру. Він наголосив, що "участь усіх ключових партнерів України позбавить сенсу такі намагання Росії".

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