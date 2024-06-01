Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале. Украинский лидер также рассказал детали относительно своего участия в конференции.
Смотрите также Гражданские люди, инфраструктура, энергообъекты – с этим воюет Россия, – Зеленский о ночной атаке
Зеленский прибыл в Сингапур
Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" – ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
– сообщил Зеленский.
По словам президента Украины, глобальная безопасность невозможна, когда крупнейшая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, темнотой и ядерным оружием.
Восстановление справедливого мира в Украине, обеспечение глобальной продовольственной и ядерной безопасности – это задача Глобального саммита мира в Швейцарии. Именно поэтому нам важно будет услышать там голос Азиатско-Тихоокеанского региона,
– подчеркнул украинский гарант.
Он отметил, что в Сингапуре выступит на конференции и проведет ряд встреч, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и премьер-министром Лоуренсом Вонгом, президентом Тимор-Лешти Жозе Рамушем-Ортой, министром обороны США Ллойдом Остином и сингапурскими инвесторами.
Зеленский был с визитом в Испании и подписал соглашение по безопасности: основное
- Во время встречи в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
- Так, Испания стала 10 государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.
- Известно, что в этом году Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи. Также речь идет о дополнительных 5 миллиардах евро на период 2024 – 2027 годов через Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.
- Владимир Зеленский сообщал, что гуманитарная помощь, экономическое восстановление и реконструкция, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в этом соглашении.