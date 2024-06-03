Про це в етері телемаратону заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він зазначив, що наразі завдання із залучення східних країн до Саміту миру наша держава виконує успішно, передає 24 Канал.

До теми Ніхто не має права розповідати нам, як повинна закінчитися ця війна, – Зеленський

Що хотів домогтися Зеленський візитом у країни Сходу

Никифоров зазначив, що президент взяв участь у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" у Сингапурі. Зокрема, як зазначив прессекретар глави держави, це щось на кшталт Мюнхенської безпекової конференції, але для східної частини світу.

Водночас Никифоров наголосив, що цей захід є також важливим у контексті країн, які у ньому беруть участь. Адже, зокрема, населення в Індонезії становить 300 мільйонів людей, у Філіппінах – 100 мільйонів.

Головна мета цього візиту, це достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої ініціативи Саміту миру та приєднатися. Поки що це завдання виконуємо успішно,

– наголосив він.

Прессекретар Зеленського також зазначив, що наразі у Філіппінах президент перебуває на військовій базі. А на екранах у залах очікування на екранах висвічуються слова президента, його заяви, відповіді на запитання на пресконференції. Як зазначив, Никифоров, це, власне, і є основне досягнення візиту, достукатися до цього регіону світу.

Де наразі перебуває з візитом Зеленський