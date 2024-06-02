Во время разговора с журналистами в Сингапуре, Зеленский сравнил позиции США и Китая по Саммиту мира и отметил, что Пекин пытается его сорвать. Он ответил на вопрос, согласится ли принять участие в отдельной конференции, которую планируют провести Китай и Бразилия с участием России.

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Украина была готова слышать мнения каждой из сторон

Владимир Зеленский отметил, что никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война.

Она должна закончиться по закону, в соответствии с международным правом. По справедливости. И это непременно. Мы пригласили и Китай, и Бразилию, и все страны приглашаем,

– сказал президент Украины.

Он также сказал, что мы готовы были слышать мнения каждой из стран, но на нашей платформе, которую мы организовали вместе со швейцарской стороной. Министр обороны Китая Дун Цзюнь, который также участвует во встрече в Сингапуре, заявил, что его страна старается не поддерживать ни Россию, ни Украину. К слову, он назвал полномасштабную войну в Украине "украинским кризисом".

По его словам, Китай ответственно подходит к продвижению мирных переговоров.

При этом на вопрос о конкретных и немедленных мерах по прекращению войны, которые можно было бы ожидать от Пекина, китайский министр не ответил.

Зеленский назвал единственную вещь, которую мир уже сделал для Украины