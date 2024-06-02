Об этом президент Украины заявил во время пленарной сессии на полях конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре. Однако Зеленский отметил, что мир еще должен продолжать работать с Украиной для победы над агрессором, передает 24 Канал.

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Президент сказал, что сделал и должен сделать мир для Украины

Владимир Зеленский отметил, что цивилизованный мир с 24 февраля 2022 года стоял рядом с нашими воинами, нашим народом. Президент напомнил, что в первые дни войны, недели, месяца украинцам было очень и очень трудно.

И крепость нашего народа, именно эта мощь, она дала силы воинам. А объединенный мир дал уверенность, что Украина не в одиночку против агрессора, который нарушает международное право,

– подчеркнул украинский глава.

Он также сказал, что вопрос не заключается в названии государства, не в имени захватчика, который сегодня возглавляет Россию, а вопрос – в принципах, в уважении к людям, к человеческой жизни, к свободе, к свободе слова, к свободе выбирать свою жизнь и иметь право жить.

"И мне кажется, что все это было нарушено одним человеком, Путиным. И очень важно, что в самый сложный момент мир насколько мог: кто-то сильно, кто-то не очень, кто-то оружием, кто-то дипломатически, кто-то гуманитарно. А кто-то, вот очень маленькая страна, в которой нет никакого бюджета, ничего не было, они отдавали последние свои деньги просто, чтобы показать, что они на правильной стороне, что они на стороне правды", – пояснил Зеленский.

В то же время глава государства на вопрос, что может сегодня сделать мировое сообщество для Украины, ответил, что мир "должен быть крепким, давить политически на Россию".

По другому остановить Путина невозможно. Только политическая изоляция, сильная украинская армия, и разобраться всем странам мира до конца – не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право,

– подчеркнул украинский лидер.

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