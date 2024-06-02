Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре. В то же время Россия регулярно продолжает обстреливать Украину с собственной территории.

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У Украины нет разрешений

Россия на границе с Харьковской областью сосредотачивает различное вооружение, которым наносит удары по региону. Владимир Зеленский указал, Москва не убирает его, потому что знает, что Украина не может ударить по ней западным оружием.

Президент указал, что Вооруженные Силы не бьют по гражданской инфраструктуре – по дамбам, энергетике, школам, университетам. Когда Украина говорит о разрешении на удары по территории России, она имеет в виду военные аэродромы, с которых агрессор регулярно обстреливает нашу страну.

И поэтому мы об этом поднимали вопрос. Мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону, именно по приграничье с Украиной. Достаточно ли этого достаточно? Нет, потому что я вам привел пример аэродромов. Откуда Россия бьет? Постоянно, совершенно спокойно, зная, что Украина не бьет в ответ,

– указал Зеленский.

Президент указал, что у Украины нет соответствующих систем и нет соответствующих разрешений.

Разрешение на удары по России