Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі. Водночас Росія регулярно продовжує обстрілювати Україну з власної території.

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Україна немає дозволів

Росія на кордоні з Харківською областю зосереджує різне озброєння, яким завдає ударів по регіону. Володимир Зеленський вказав, Москва не прибирає його, тому що знає, що Україна не може вдарити по ній західною зброєю.

Президент вказав, що Збройні Сили не б'ють по цивільній інфраструктурі. А росіяни атакують дамби, енергетику, школи, університети. Коли Україна говорить про дозвіл на удари по території Росії, вона має на увазі військові аеродроми, з яких агресор регулярно обстрілює нашу країну.

І тому ми про це порушували питання. Ми вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати HIMARS по Харківському регіону, саме по прикордонні з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. Звідки Росія б'є? Постійно, абсолютно спокійно, знаючи, що Україна не б'є у відповідь,

– вказав Зеленський.

Президент вказав, що в України немає відповідних систем і немає відповідних дозволів.

Дозвіл на удари по Росії