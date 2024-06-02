Президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Сингапуре сказал, что Соединенные Штаты должны позволить Украине поражать военные объекты на территории России дальнобойными ракетами ATACMS. он поблагодарил американского президента Джо Байдена, но заявил, что ограничения должны быть сняты.

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Россия постоянно ведет огонь

Во время своего выступления украинский лидер задал риторический вопрос, достаточно ли того разрешения, который мы уже получили. Зеленский считает, что этого недостаточно.

Почему? Потому что я привел вам пример аэродромов, из которых Россия постоянно ведет огонь, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что не имеет соответствующих систем и разрешений,

– объяснил президент.

По его словам, Россия продолжает использовать дальнобойную артиллерию и около 300 систем вооружения с десятками тысяч ракет на своей стороне границы, чтобы атаковать Украину. Владимир Зеленский отметил. что россияне собирают там оружие и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западные вооружения, даже если они будут стрелять по нам.

Украина теряет возможность сдержать