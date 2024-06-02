Президент Володимир Зеленський під час виступу на безпековій конференції в Сінгапурі сказав, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні уражати військові об'єкти на території Росії далекобійними ракетами ATACMS. він подякував американському президенту Джо Байдену, але заявив, що обмеження мають бути зняті.

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Росія постійно веде вогонь

Під час свого виступу український лідер поставив риторичне запитання, чи достатньо того дозволу, який ми вже отримали. Зеленський вважає, що цього недостатньо.

Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо не має відповідних систем і дозволів,

– пояснив президент.

За його словами, Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну. Володимир Зеленський наголосив. що росіяни збирають там зброю і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західні озброєння, навіть якщо вони стрілятимуть по нас.

Україна втрачає можливість стримати