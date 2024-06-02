Водночас удари далекобійною американською зброєю по Росії наразі заборонені. Це, додамо, влаштовує не усіх конгресменів США. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що США уже зробили великий крок уперед, дозволивши використовувати хоч якусь зброю по території Росії.

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Крок уперед вже відбувся

На жаль, дозвіл на використання американського озброєння по території Росії обмежений. Наприклад, удари далекобійними ракетами ATACMS заборонені.

Вже саме рішення США дозволити удари, зокрема з установок HIMARS, по російських цілях – це великий крок уперед. ATACMS не дозволяють використовувати з відомих причин. Адміністрація Байдена вкрай обережна, вона має перестороги через можливу ескалацію з ядерною державою,

– наголосив Давид Шарп.

Зрештою, саме тому ракети ATACMS з'явилися в Україні лише восени 2023 року. Хоч ще від 2022 року Київ просив США надати ці далекобійні ракети.

"Від цієї політики, підходів та бар'єрів, які американці ставлять самі ж собі, позбуваються дуже поступово. Як правило, на жаль, стимулами до прогресу є події зі знаком "мінус". Цього разу наступ росіян на Харківщині підштовхнув США та інші країни до дій. Чому цього не зробили раніше – питання риторичне", – пояснив Шарп.

У цьому контексті удари саме далекобійною зброєю, наприклад, по аеродромах Росії, були б надзвичайно доречними.

"Можна знайти й інші цікаві цілі в радіусі 250 – 300 кілометрів від українського кордону, ураження яких створило б Росії великі проблеми. Особливо це, звісно, аеродроми", – додав військовий оглядач.

Водночас є й хороші новини. Адже Франція, найпевніше, дозволила Україні бити по Росії ракетами SCALP, дальність ураження яких – 300 кілометрів. Хоч вони й не так добре пристосовані до ударів по техніці на відкритому просторі, як ATACMS, а все ж уразити навіть одну ціль на умовному аеродромі вже буде непоганим результатом.

Хто дозволив Україні використовувати зброю по Росії