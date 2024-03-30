"Уходите по-хорошему": неизвестный оставил записку с угрозами в российском бизнес-центре Внуково
После теракта в "Крокус Сити Холл" в России все чаще сообщают об "угрозе". Так, в бизнес-центре Внуково неизвестный оставил записку с угрозами.
Подозрительную записку обнаружили утром 28 марта. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Из-за записки с угрозами эвакуировали почти 90 человек
Бумажку с "опасным посланием" обнаружили охранники около 9 часов утра (по местному времени) в многофункциональном центре (МФЦ) в бизнес-центре Внуково.
После этого всех сотрудников и посетителей офиса "Ла-5" на Центральной улице эвакуировали. Всего 86 человек.
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В российском БЦ нашли записку с угрозами: смотрите видео
Пропагандисты пишут, неизвестный заявил, что он террорист. Более того, якобы требовал "по-хорошему уйти, иначе живыми не останетесь".
На место прибыли сотрудники полиции. Также ждали кинологов.
Интересно, что бизнес-центр "Ла-5" расположен напротив аэропорта Внуково. Кроме, БФЦ, в нем есть фитнес-клуб, магазин "Пятерочка", кафе "Вкусно и точка".
Где расположен этот бизнес-центр: смотрите на карте
В России все чаще "угроза взрывов"
- Заметим, что после теракта в "Крокус Сити Холле" в России уже неоднократно сообщали о якобы "угрозе взрывов".
- Так, российские силовики получили сообщение о якобы "бомбе" в ТРЦ "Лондон Мол" в Санкт-Петербурге. Пропагандисты писали, что о ней сообщил 18-летний парень. Он утверждал, что это была "шутка", но правоохранители восприняли слова серьезно.
- Также в Москве 25 марта из-за "угрозы взрыва" эвакуировали 700 человек из медико-хирургического центра имени Пирогова.
- В этот же день в Петербурге из-за сообщения о якобы "минировании" провели эвакуацию из торгового центра "Пассаж" на Невском проспекте.
- Кстати, днем 25 марта российские пропагандисты сообщили, что в Москве "правоохранители" проверяют около 10 торговых центров после сообщений о якобы "угрозе взрывов".