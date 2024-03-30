"Йдіть по-хорошому": невідомий залишив записку з погрозами у російському бізнес-центрі Внуково
Після теракту в "Крокус Сіті Хол" у Росії дедалі частіше повідомляють про "загрозу". Так, у бізнес-центрі Внуково невідомий залишив записку з погрозами.
Підозрілу записку виявили вранці 30 березня. Про це з посилання на росЗМІ пише 24 Канал.
До речі Повідомляли про "загрозу вибухів": у Москві перевіряють близько 10 торговельних центрів
Через записку з погрозами евакуювали майже 90 осіб
Папірець з "небезпечним посланням" виявили охоронці близько 9 години ранку (за місцевим часом) в багатофункціональному центрі (БФЦ) в бізнес-центрі Внуково.
Після цього всіх співробітників та відвідувачів офісу "Ла-5" на Центральній вулиці евакуювали. Загалом 86 осіб.
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У російському БЦ знайшли записку з погрозами: дивіться відео
Пропагандисти пишуть, невідомий заявив, що він терорист. Ба більше, нібито вимагав "по-хорошому піти, інакше живими не залишитеся".
На місце прибули співробітники поліції. Також чекали на кінологів.
Цікаво, що бізнес-центр "Ла-5" розташований навпроти аеропорту Внуково. Окрім, БФЦ, у ньому є фітнес-клуб, магазин "П'ятірочка", кафе "Смачно і крапка".
Де розташований цей бізнес-центр: дивіться на карті
У Росії дедалі частіше "загроза вибухів"
- Зауважимо, що після теракту в "Крокус Сіті Холі" у Росії вже неодноразово повідомляли про нібито "загрозу вибухів".
- Так, російські силовики отримали повідомлення про нібито "бомбу" у ТРЦ "Лондон Мол" у Санкт-Петербурзі. Пропагандисти писали, що про неї повідомив 18-річний хлопець. Він стверджував, що це був "жарт", але правоохоронці сприйняли слова серйозно.
- Також у Москві 25 березня через "загрозу вибуху" евакуювали 700 людей з медико-хірургічного центру імені Пирогова.
- Цього ж дня у Петербурзі через повідомлення про нібито "мінування" провели евакуацію з торговельного центру "Пасаж" на Невському проспекті.
- До речі, вдень 25 березня російські пропагандисти повідомили, що в Москві "правоохоронці" перевіряють близько 10 торговельних центрів після повідомлень про нібито "загрозу вибухів".