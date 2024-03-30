"Йдіть по-хорошому": невідомий залишив записку з погрозами у російському бізнес-центрі Внуково

Після теракту в "Крокус Сіті Хол" у Росії дедалі частіше повідомляють про "загрозу". Так, у бізнес-центрі Внуково невідомий залишив записку з погрозами.

Підозрілу записку виявили вранці 30 березня. Про це з посилання на росЗМІ пише 24 Канал.

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Через записку з погрозами евакуювали майже 90 осіб

Папірець з "небезпечним посланням" виявили охоронці близько 9 години ранку (за місцевим часом) в багатофункціональному центрі (БФЦ) в бізнес-центрі Внуково.

Після цього всіх співробітників та відвідувачів офісу "Ла-5" на Центральній вулиці евакуювали. Загалом 86 осіб.

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У російському БЦ знайшли записку з погрозами: дивіться відео

Пропагандисти пишуть, невідомий заявив, що він терорист. Ба більше, нібито вимагав "по-хорошому піти, інакше живими не залишитеся".

На місце прибули співробітники поліції. Також чекали на кінологів.

Цікаво, що бізнес-центр "Ла-5" розташований навпроти аеропорту Внуково. Окрім, БФЦ, у ньому є фітнес-клуб, магазин "П'ятірочка", кафе "Смачно і крапка".

Де розташований цей бізнес-центр: дивіться на карті

У Росії дедалі частіше "загроза вибухів"