Теракт во Франции: 20-летний чеченец зарезал учителя под возглас "Аллаху Акбар"

На севере Франции в городе Аррас выходец из Чечни напал на учителя в средней школе. Он нанес ему несколько смертельных ранений ножом.

Теракт произошел в средней школе Гамбетта в Аррасе около 11:00 13 октября. Свидетели отмечают, что во время нападения и убийства злоумышленник выкрикивал "Аллаху Акбар".

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Чеченец напал на учителей средней школы

Вооруженный ножом 20-летний мужчина вошел на территорию школы в Аррасе и напал на учителей. Он нанес несколько ножевых ранений учителю литературы и избил еще двух сотрудников школы. К счастью, среди учеников никто не пострадал. Полиция уже открыла уголовное производство с пометкой о терроризме по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединения преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

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Пока неизвестно, что стало причиной нападения, впрочем правоохранители уже задержали злоумышленника. Следователи установили, что нападавший – 20-летний чеченец, уроженец России. Во время нападения на учителя он по меньшей мере один раз воскликнул "Аллаху Акбар". По предварительным данным, нападавший ранее учился в школе Гамбетта. В сети также показали профиль злоумышленника, который совершил нападение.



Профиль нападающего в соцсети / Скриншот местных СМИ

Через несколько часов после нападения возле школы также задержали неизвестного. У него с собой было 2 больших рюкзака и чемодан. Что было внутри – правоохранители не сообщают.

Задержали также и брата подозреваемого, которого ранее подозревали по другому уголовному делу. Кроме того, старший брат нападавшего сейчас отбывает наказание в тюрьме – его лишили свободы за участие в "террористической организации", название которой не раскрывают.

На инцидент отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Местные СМИ сообщают, что он уже прибыл в школу Гамбетта в Аррасе.

В Египте открыли огонь по туристам из Израиля

В египетском городе Александрия офицер полиции открыл огонь по туристам из Израиля. Погибли 3 человека, еще 1 пострадал.

В сети обратили внимание, что стрельба произошла после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль. В МИД Израиля заявили, что работают над тем, чтобы установить все подробности смертельного инцидента.