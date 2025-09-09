После вотума недоверия все правительство Франции 8 сентября ушло в отставку. Это произошло всего через 9 месяцев пребывания премьер-министра Франсуа Байру на посту.

Политолог Владимир Фесенко заметил в эфире 24 Канала, что отставка правительства усиливает политическую нестабильность в стране. К тому же это ослабляет позиции президента Франции Эммануэля Макрона.

Как кризис во Франции скажется на Украине?

Негативное влияние от этого события будет не прямым, а опосредованным. В этом есть проблема. Ведь Макрон будет находиться на посту еще более года и постоянно будет сталкиваться с проблемами.

Он совершил ошибку в 2024 году, когда после неудачных для него выборов в Европарламент назначил выборы в Национальное собрание Франции. Как следствие, его партия их проиграла,

– сказал политолог.

Это была авантюра, за которую Макрон расплачивается до сих пор. Но надо помнить, что Макрон может назначить нового премьера, у него есть такие полномочия. Для назначения главы правительства не требуется согласие Национального собрания. Однако, оно нужно, чтобы принимать бюджет или другие решения.

Реального большинства у Макрона сейчас нет. Национальное собрание разделено на "левых" и "правых". Оба эти лагеря объединены тем, что они против действующего президента Франции.

Если пройдут досрочные парламентские выборы, то есть большой риск победы партии Мари Ле Пен. Она известна своими резкими высказываниями о войне и поддержкой Владимира Путина.

Справочно! Мари Ле Пен признала оккупацию Крыма и заявила, что крымский народ якобы сам "бросился в объятия России". Путина она называла "защитником европейского наследия" и призвала не вводить против него санкции. Впрочем полномасштабное вторжение сначала осудила.

"Парламентские выборы только усилят проблемы Макрона, поэтому он будет пытаться уравновесить ситуацию. Построить временную, шаткую конструкцию. Вопрос в том, с кем он пойдет на компромиссы и сможет ли их достичь", – добавил политолог.

К сожалению, сегодняшний кризис во Франции был прогнозируемым. Несмотря на это, поддержка Украины сохранится, но определенные бюджетные проблемы могут возникнуть. Однако, не стоит забывать, что не только Макрон является лидером "коалиции желающих". Есть ряд политиков, которые готовы брать ответственность, а европейская солидарность в поддержке нашего государства никуда не исчезнет.

