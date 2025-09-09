Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какие последствия будет иметь отставка правительства во Франции?

Депутаты большинством голосов выразили недоверие правительству Франсуа Байру. В общем 364 парламентария высказались против, а 194 – поддержали правительство.

По словам журналистов CNN, решение политиков углубило страну в новый политический кризис и оставило ее без правительства в условиях растущих экономических трудностей и геополитического напряжения.

364 голоса против Байру значительно превысили порог в 280 голосов, необходимый для свержения правительства,

– говорится в материале.

Теперь Байру будет вынужден покинуть пост после всего девяти месяцев работы, повторив судьбу своего предшественника Мишеля Барнье, который потерял вотум доверия в декабре прошлого года.

По данным Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие дни. Впрочем, отставка Байру оставляет Макрону немного приемлемых вариантов. Среди главных кандидатов на эту должность рассматриваются министр вооруженных сил Себастьян Лекорню и министр юстиции Жеральд Дарманен.

Еще до голосования перспективы отставки Байру вызвали призывы к отставке Макрона, хотя президент пообещал довести свой срок до конца.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен требовала роспуска парламента, однако новые выборы почти наверняка укрепили бы ее партию и еще больше разделили бы французский парламент.

Проблема для Макрона заключается в том, что после трех неудачных центристских премьер-министров оппозиционные партии не настроены давать еще одному шанс,

– отметили в CNN.

Крайне правые и левые сразу заявили, что проголосуют за вотум недоверия, если на должность премьера снова назначат представителя центристской политической силы.

Почему Байру отправили в отставку?