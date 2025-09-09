Після вотуму недовіри весь уряд Франції 8 вересня пішов у відставку. Це сталося всього через 9 місяців перебування прем’єр-міністра Франсуа Байру на посаді.

Політолог Володимир Фесенко зауважив в ефірі 24 Каналу, що відставка уряду посилює політичну нестабільність у країні. До того ж це послаблює позиції президента Франції Еммануеля Макрона.

Дивіться також Кремль готує заворушення у Франції, – політичний оглядач

Як криза у Франції позначиться на Україні?

Негативний вплив від цієї події буде не прямим, а опосередкованим. У цьому є проблема. Адже Макрон перебуватиме на посаді ще понад рік і постійно стикатиметься з проблемами.

Він зробив помилку у 2024 році, коли після невдалих для нього виборів до Європарламенту призначив вибори до Національних зборів Франції. Як наслідок, його партія їх програла,

– сказав політолог.

Це була авантюра, за яку Макрон розплачується досі. Але треба пам'ятати, що Макрон може призначити нового прем'єра, у нього є такі повноваження. Для призначення очільника уряду не потрібна згода Національних зборів. Однак, вона потрібна, щоб ухвалювати бюджет чи інші рішення.

Реальної більшості у Макрона зараз немає. Національні збори розділені на "лівих" і "правих". Обидва ці табори об'єднані тим, що вони проти чинного президента Франції.

Якщо пройдуть дострокові парламентські вибори, то є великий ризик перемоги партії Марі Ле Пен. Вона відома своїми різкими висловлюваннями про війну та підтримкою Володимира Путіна.

Довідково! Марі Ле Пен визнала окупацію Криму та заявила, що кримський народ нібито сам "кинувся в обійми Росії". Путіна вона називала "захисником європейської спадщини" та закликала не вводити проти нього санкції. Втім повномасштабне вторгнення спершу засудила.

"Парламентські вибори тільки посилять проблеми Макрона, тому він намагатимуться врівноважити ситуацію. Побудувати тимчасову, хитку конструкцію. Питання в тому, з ким він піде на компроміси та чи зможе їх досягти", – додав політолог.

На жаль, сьогоднішня криза у Франції була прогнозованою. Попри це, підтримка України збережеться, але певні бюджетні проблеми можуть виникнути. Однак, не варто забувати, що не тільки Макрон є лідером "коаліції охочих". Є низка політиків, які готові брати відповідальність, а європейська солідарність у підтримці нашої держави нікуди не зникне.

Що відбувається у Франції: головне