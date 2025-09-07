Про це 24 Каналу розповів політичний оглядач та журналіст із Франції Андрій Шкіль. За його словами, Росія намагається знову запустити проєкт "жовті жилети", щоб розхитати ситуацію у Франції. 10 вересня там готують масовий страйк.

Як Росія хоче розхитати ситуацію у Франції?

Як наголосив Шкіль, насправді у Франції завжди знайдуться причини, щоб пострайкувати. Але цього разу там чітко видно російський слід. Були й певні символічні речі.

Вже була прелюдія. Тріумфальну арку обклеїли плакатами з російським солдатом, який "звільнив Францію від фашизму". Там йдуть протести не за покращення життя, а за знищення чинної системи влади у Франції. Тобто Макрона у відставку, уряд у відставку. І, звісно, ж припинення допомоги Україні,

– сказав Шкіль.

Ситуація у всій Європі загалом досить "гаряча". Росія здійснює гібридні атаки по різних країнах. Вже було багато повідомлень про відбиті кібератаки у Німеччині, Франції, Нідерландах, Італії, Іспанії тощо.

Зверніть увагу! У Франції може статися відставка уряду через проєкт бюджету на 2026 рік зі скороченням видатків. Зокрема там планують забрати два державних вихідних. Прем’єр-міністр Франсуа Байру ще й вирішив поставити на голосування питання щодо довіри уряду. Ультраправі та ліві збирають проголосувати проти. У тамтешньому парламенті немає більшості: по третині місць мають центристи, ліві та ультраправі.

Гібридні атаки Росії: коротко