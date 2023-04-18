Айтишник обустроил дома плантацию конопли: вырастил 800 кустов

Во Львове IT-специалиста задержали за то, что тот обустроил дома плантацию конопли. Мужчина "освоил аграрную профессию" и вырастил около 800 растений конопли.

В определении суда указано, что тестировщик компании Netwrix (его имя в судебном реестре скрыто) выращивал коноплю в двух частных домах, принадлежащих ему и его жене.

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Плантации марихуаны прямо в доме

Для этого мужчина обустроил специальные помещения с системами вентиляции, освещения и автоматического полива.



Мужчина обустроил дома плантации конопли / Фото Нацполиция

Свою вину мужчина признал

По данным полиции, задержанному 37 лет, его обвинили в незаконном выращивании конопли (часть 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемый свою вину признал и заявил, что " выращивал каннабис с целью получения семян, продажи каннабиса не осуществлял".

В самодельных теплицах насчитали 800 кустов марихуаны / Фото Нацполиция

На время следствия подозреваемого будут содержать под стражей в течение 2 месяцев или он может выйти из СИЗО, оплатив залог в размере 134 тысяч гривен.