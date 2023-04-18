Айтішник облаштував вдома плантацію коноплі: виростив 800 кущів

У Львові IT-спеціаліста затримали за те, що той облаштував вдома плантацію коноплі. Чоловік "освоїв аграрну професію" і виростив близько 800 рослин коноплі.

В ухвалі суду зазначено, що тестувальник компанії Netwrix (його ім'я у судовому реєстрі приховане) вирощував коноплю у двох приватних будинках, які належать йому та його дружині.

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Плантації марихуани просто в будинку

Для цього чоловік облаштував спеціальні приміщення з системами вентиляції, освітлення та автоматичного поливу.



Чоловік облаштував вдома плантації коноплі / Фото Нацполіція

Свою вину чоловік визнав

За даними поліції, затриманому 37 років, його звинуватили у незаконному вирощуванні конопель (частина 2 статті 310 Кримінального кодексу України). Підозрюваний свою вину визнав та заявив, що "вирощував канабіс з метою отримання насіння, продажу канабісу не здійснював".

У саморобних теплицях нарахували 800 кущів марихуани / Фото Нацполіція

На час слідства підозрюваного триматимуть під вартою упродовж 2 місяців, або він може вийти з СІЗО, сплативши заставу у розмірі 134 тисячі гривень.