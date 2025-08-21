Около 4:30 ночи 21 августа жители Львова услышали взрыв. Местные власти сообщили о работе ПВО. Также дроны атаковали и Луцк.

По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в городе слышали последствия работы противовоздушной обороны, информирует 24 Канал.

Что известно о взрывах во Львове и области?

На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте!

– подчеркнул Козицкий.

Отметим, что ранее о движении беспилотников сообщала областная власть. По предварительной информации, вражеский дрон заходил на территорию Винник. Туда "Шахед" направился со стороны Золочева.

Обратите внимание! Уже через несколько минут после первых взрывов мониторы сообщили о повторных "Шахедах" на город. По словам мэра Андрея Садового, прогремели 3 взрыва.

Кроме "шахедной" атаки Украина находится под ударом крылатых ракет. Они тоже направились в сторону западніх областей. Последний раз их фиксировали на территории Ивано-Франковской области. Вектор движения был юго-западный.

Что известно об атаке на Волынь?



Почти в то же время, что дроны долетели до Львова, громко было и в Луцке. По информации мэра города Игоря Полищука, "Шахед" был уже на подлете. Последствия пока неизвестны.