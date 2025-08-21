Близько 4:30 ночі 21 серпня жителі Львова почули вибух. Місцева влада повідомила про роботу ППО. Також дрони атакували і Луцьк.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, у місті чули наслідки роботи протиповітряної оборони, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Києві та на Київщині лунали вибухи

Що відомо про вибухи у Львові та області?

На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не викладайте!

– наголосив Козицький.

Зазначимо, що раніше про рух безпілотників повідомляла обласна влада. За попередньою інформацією, ворожий дрон заходив на територію Винник. Туди "Шахед" направився з боку Золочева.

Зверніть увагу! Вже через кілька хвилин після перших вибухів монітори повідомили про повторні "Шахеди" на місто. За словами мера Андрія Садового, пролунали 3 вибухи.

Окрім "шахедної" атаки Україна перебуває під ударом крилатих ракет. Вони теж попрямували у бік західних областей. Востаннє їх фіксували на території Івано-Франківської області. Вектор руху був південно-західний.

Що відомо про атаку на Волинь?



Майже у той самий час, що дрони долетіли до Львова, гучно було і у Луцьку. За інформацією мера міста Ігоря Поліщука, "Шахед" був вже на підльоті. Наслідки наразі невідомі.



Попри те, що моніторингові канали повідомляли про дорозвідку, міський голова Луцька зазначив, що, на жаль, місцевим жителям слід бути готовими до ще одного дрона.