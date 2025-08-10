Во Львове вечером 10 августа произошел инцидент. По предварительным данным, в магазине "Арсен" мужчина с пистолетом взял в заложники людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Что известно об инциденте с заложниками во Львове?

Игорь Зинкевич сообщил, что в магазине "Арсен" на проспекте Черновола во Львове мужчина с пистолетом взял людей в заложники.

По словам львовского депутата, инцидент произошел после того, как произошел конфликт между двумя лицами, во время которого один из участников достал предмет похожий на пистолет.

Зинкевич также добавил, что на месте уже находится полиция. Самого человека с пистолетом, предварительно, уже задержали.

24 Канал обратился в полицию Львовской области с просьбой о комментарии относительно инцидента в магазине "Арсен" во Львове.

К слову, ранее инцидент с заложниками произошел в Черкассах. 5 августа мужчина угрожал взорвать гранаты под мостом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.

Происшествие произошло под мостом на проспекте Химиков. Сам мужчина угрожал взорвать две гранаты, также он имел с собой пистолет. На месте находилась полиция, которая вела переговоры с мужчиной.

Впоследствии стало известно, что мужчину, который под мостом угрожал взорвать гранаты, задержали. В полиции отметили, что мужчине готовят подозрения за незаконное обращение с оружием, угрозу должностному лицу и препятствование деятельности ВСУ. Гражданину грозит до 8 лет заключения. Во время происшествия никто не пострадал.

Также через 2 дня в Черкассах произошла стрельба в McDonald's, персонал и посетителей эвакуировали из ресторана в центре города. Впоследствии стало известно, что полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу ранил себя и закрылся в туалете. Гражданина госпитализировали.

Позже в комментарии СМИ жена задержанного мужчины Мария прокомментировала его возможные мотивы. По словам женщины, ее муж хотел покончить с собой на фоне войны и стресса. Гражданин служил в десантно-штурмовой бригаде с лета 2022 года, а в прошлом году ушел в СЗЧ. Также мужчина имел проблемы с работой.