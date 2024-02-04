Во Львове парень выпрыгнул с 15 этажа из-за депрессии: он упал на машину и выжил
Во Львове 21-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки. Перед этим он писал в соцсетях о том, что у него депрессия.
Парень упал на машину. Именно благодаря этому он выжил. Инцидент произошел 2 февраля 2024 года, пишет 24 Канал.
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Что известно об инциденте во Львове
Сначала о жутком событии рассказал в сети пользователь Михаил Рафальский. По его словам, это случилось у него на глазах. Мужчина вызвал скорую помощь.
Оказалось, что юноша упал на припаркованный автомобиль и выжил. Он даже был в сознании, когда приехала полиция.
Юноша выпрыгнул из многоэтажки и выжил: смотрите видео
Львовские правоохранители сообщили ZAXID.NET, что травмированного юношу забрала скорая. Полиция установила, что львовянин не проживал в этом доме.
Трагедия произошла ориентировочно в 16:30 2 января в многоэтажке на проспекте Черновола 16Ж, что в жилом комплексе "Авалон".
Очевидцы рассказывали, что 21-летний парень сначала вылез на стеклянную перегородку балкона последнего 15 этажа и после этого упал.
Что известно о состоянии юноши
- Издание NTA написало 3 января, что юношу доставили в отделение интенсивной терапии больницы Святого Пантелеймона с многочисленными переломами. К счастью, угрозы для его жизни нет.
- Врач-анестезиолог Сергей Ищук рассказал журналистам, что у парня сломан седьмой шейный позвонок, перелом лучевой кости левого предплечья, перелом правой и левой берцовой костей.
- По данным издания, юноша писал в инстаграме, что лечится от депрессии. Он подтвердил врачам, что именно депрессия стала причиной того, что он решил попробовать совершить суицид.