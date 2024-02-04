У Львові хлопець вистрибнув з 15 поверху через депресію: він впав на машину і вижив
У Львові 21-річний хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Перед цим він писав у соцмережах про те, що у нього депресія.
Хлопець впав на машину. Саме завдяки цьому він вижив. Інцидент трапився 2 лютого 2024 року, пише 24 Канал.
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Що відомо про інцидент у Львові
Спочатку про моторошну подію розповів у мережі користувач Михайло Рафальський. За його словами, це трапилось у нього на очах. Чоловік викликав швидку допомогу.
Виявилось, що юнак впав на припаркований автомобіль та вижив. Він навіть був при свідомості, коли приїхала поліція.
Юнак вистрибнув з багатоповерхівки та вижив: дивіться відео
Львівські правоохоронці повідомили ZAXID.NET, що травмованого юнака забрала швидка. Поліція встановила, що львів'янин не проживав в цьому будинку.
Трагедія трапилась орієнтовно о 16:30 2 січня у багатоповерхівці на проспекті Чорновола 16 Ж, що у житловому комплексі "Авалон".
Очевидці розповідали, що 21-річний хлопець спочатку виліз на скляну перегородку балкона останнього 15 поверху та після цього упав.
Що відомо про стан юнака
- Видання NTA написало 3 січня, що юнака доправили до відділення інтенсивної терапії лікарні Святого Пантелеймона із численними переломами. На щастя, загрози для його життя нема.
- Лікар-анестезіолог Сергій Іщук розповів журналістам, що у хлопця зламаний сьомий шийний хребець, перелом променевої кістки лівого передпліччя, перелом правої та лівої гомілкової кісток.
- За даними видання, юнак писав у інстаграмі, що лікується від депресії. Він підтвердив лікарям, що саме депресія стала причиною того, що він вирішив спробувати скоїти суїцид.