Дмитрий Стешин едва не потерял зрение в Донецке из-за опасной инфекции, которую подцепил при использовании воды из-под крана. Ситуация еще раз демонстрирует гуманитарный кризис в городе под контролем России.

Во временно оккупированном Донецке журналист "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин едва не потерял зрение после того, как умылся водой из-под крана.

Кремлевский журналист чуть не ослеп от акантамебного кератита

Он заявил, что его глаза начали "есть амебы", а врачи диагностировали редкое заболевание – акантамебный кератит.

По словам Стешина, после обследования ему сообщили, что амебы Acanthamoeba проникли в роговицу и начали разрушать ткани глаза. Это может привести к необратимым последствиям и даже слепоте.

Военкор признался, что воду он набрал в ведро на улице и оставил под солнцем, чем фактически создал "идеальную среду для размножения опасных микроорганизмов".

Стешин добавил, что в самом Донецке ситуация с водоснабжением катастрофическая. Воду жителям подают с перебоями, часто с неприятным запахом и в грязном виде. По его словам, "она непригодна ни для питья, ни для умывания", но другой в городе нет. Несмотря на это, в своем посте военкор традиционно обвинил Украину в отсутствии воды.

В то же время даже в Кремле признают, что оккупированная территория переживает гуманитарный кризис. Путин недавно признал, что водопровод с Дона обеспечивает лишь 6% потребностей Донецка и постоянно выходит из строя. Глава "ДНР" Денис Пушилин также признавал: водопроводы и сети не ремонтировались с 90-х годов.

Жители города жалуются, что воду подают только раз в три дня, а ее качество крайне низкое. Из-за этого в регионе сами жители вынуждены стоять в очередях за водой, которую Кремль подвозит из других областей России. Ранее дети из так называемой "ДНР" даже записали видеообращение к Путину с просьбой дать людям воду.