Дмитро Стєшин ледь не втратив зір у Донецьку через небезпечну інфекцію, яку підчепив при використанні води з-під крана. Ситуація ще раз демонструє гуманітарну кризу в місті під контролем Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ASTRA. У тимчасово окупованому Донецьку журналіст "Комсомольської правди" Дмитро Стєшин ледь не втратив зір після того, як вмився водою з-під крана.

Читайте також Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів

Кремлівський журналіст мало не осліп від акантамебного кератиту

Він заявив, що його очі почали "їсти амеби", а лікарі діагностували рідкісне захворювання – акантамебний кератит.

За словами Стєшина, після обстеження йому повідомили, що амеби Acanthamoeba проникли у рогівку та почали руйнувати тканини ока. Це може призвести до незворотних наслідків і навіть сліпоти.

Воєнкор зізнався, що воду він набрав у відро на вулиці й залишив під сонцем, чим фактично створив "ідеальне середовище для розмноження небезпечних мікроорганізмів".

Стєшин додав, що у самому Донецьку ситуація з водопостачанням катастрофічна. Воду мешканцям подають із перебоями, часто з неприємним запахом та у брудному вигляді. За його словами, "вона непридатна ані для пиття, ані для вмивання", але іншої в місті немає. Попри це, у своєму пості воєнкор традиційно звинуватив Україну у відсутності води.

Водночас навіть у Кремлі визнають, що окупована територія переживає гуманітарну кризу. Путін нещодавно визнав, що водогін із Дону забезпечує лише 6% потреб Донецька та постійно виходить із ладу. Глава "ДНР" Денис Пушилін також визнавав: водогони та мережі не ремонтувалися з 90-х років.

Жителі міста скаржаться, що воду подають лише раз на три дні, а її якість вкрай низька. Через це в регіоні самі мешканці змушені стояти в чергах за водою, яку Кремль підвозить з інших областей Росії. Раніше діти з так званої "ДНР" навіть записали відеозвернення до Путіна з проханням дати людям воду.